Генуэзцы на официальном сайте сообщили о годичной аренде сенегальца с правом выкупа. Именитый новичок получил футболку с номером 10.

Кандрева перешел из Интера в Сампдорию

По неофициальным данным, следующим летом Сампдория сможет выкупить Кейта за 10 млн евро. Это значительно меньше, чем 30 млн, которые Монако заплатил Лацио три года назад. Княжеский клуб уже отпускал сенегальца в аренду Интеру, однако вингер не смог закрепиться в составе "нерадзурри".

Добавим, что в сезоне 2019/20 Кейта провел за Монако 26 матчей, отличился 8 голами и 4 ассистами.

Лацио – Аталанта: Малиновский феерит в ответ на побои, 9 голов для Индзаги и впечатляющий лидер бомбардиров