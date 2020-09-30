Лаціо – Аталанта: Маліновський доклався до 2 голів та отримав в око – феноменальне повторення історії в матчі Серії А
Лаціо та Аталанта зустрілися у перенесеному поєдинку 1 туру чемпіонату Італії 2020/21. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24". Руслан Маліновський вп'яте поспіль готувався вийти на заміну за свій клуб.
Пряма трансляція недоступна на жодному українському телеканалі, але гру можна переглянути на порталі Oll.tv. Римляни вже 6 матчів не перемагали "Богиню" в рамках Серії А. Водночас обидві команди стартували з впевнених виїзних звитяг. Матч і онлайн-трансляція Лаціо – Аталанта на "Футбол 24" стартували о 21:45. Джан П'єро Гасперіні та Сімоне Індзагі набрали однакову кількість очок за останні 4 роки – по 282. У матчах римлян і бергамасків минулого сезону глядачі побачили 11 голів, зокрема, шедевр Маліновського. Звітних суперників називають тіньовими претендентами на Скудетто, які можуть всіх здивувати.
Лаціо – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Серії А
Господарі значно впевненіше почувалися з м'ячем, здавалося навіть – контролювали гру в перші 10 хвилин. Усе змінив Маліновський. Руслан протягнув снаряд спочатку на швидкості, а потім і розрізним пасом. Атака захлинулася після невдалих дій Гомеса, але українець знову відборовся, партнери підібрали і навісили. Хатебур скинув, Госенс розстріляв голкіпера. Індзагі дуже емоційно кричав на суддю, гравці Лаціо не вірили, що гол зараховано, але суть суперечки важко зрозуміти – ледь вловимий дотик руки до плеча зовсім не впливав на Марушіча.
Усе ще статистично солідніше діють лаціалі, однак з 5 ударів у межах штрафного фактично жодного по-справжньому небезпечного. У центрі поля Лус Альберто раптово вибухає гнівом, ніби це Матерацці Зідану щось шепнув. Які ж заведені римляни, тільки не туди всю енергію спрямовують. Аталанта веде завдяки більшому спокою, всім своїм виглядом демонструючи клас топ-клубу. Маліновський знову вибухнув у центрі поля, закидання у штрафний не вийшло. Ефектно Руслан прокинув круглого поміж ніг Раду, та за хвилину надійшла розплата – отримав болючий удар в око. Навряд чи випадково це трапилося.
Атакували-атакували римляни, а забили знову гості. Цього разу Госенс віддячив Хатебуру за асист, виконавши ідеальний крос на його ногу. Лаціо миттєво міг повернутися у гру. Іммобіле влучив у поперечину після доволі брутальної атаки на воротаря. Джімшиті вибив з лінії порожніх воріт, не дозволивши добити Кайседо. Сапата дивом не забив з кількох метрів. Епізод не завершився, Маліновський подав, суперник вибив прямо на Гомеса. 0:3 вже до перерви – сценарій минулорічного римського матчу повторюється на всі 100. Чи знову буде камбек на 3:3? Поки зовсім не схоже: 0,7 на 1,52 навіть за очікуваними голами, у двох з яких встиг взяти участь футболіст збірної України.