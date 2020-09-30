Пряма трансляція недоступна на жодному українському телеканалі, але гру можна переглянути на порталі Oll.tv. Римляни вже 6 матчів не перемагали "Богиню" в рамках Серії А. Водночас обидві команди стартували з впевнених виїзних звитяг. Матч і онлайн-трансляція Лаціо – Аталанта на "Футбол 24" стартували о 21:45. Джан П'єро Гасперіні та Сімоне Індзагі набрали однакову кількість очок за останні 4 роки – по 282. У матчах римлян і бергамасків минулого сезону глядачі побачили 11 голів, зокрема, шедевр Маліновського. Звітних суперників називають тіньовими претендентами на Скудетто, які можуть всіх здивувати.

Лаціо – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Серії А

Господарі значно впевненіше почувалися з м'ячем, здавалося навіть – контролювали гру в перші 10 хвилин. Усе змінив Маліновський. Руслан протягнув снаряд спочатку на швидкості, а потім і розрізним пасом. Атака захлинулася після невдалих дій Гомеса, але українець знову відборовся, партнери підібрали і навісили. Хатебур скинув, Госенс розстріляв голкіпера. Індзагі дуже емоційно кричав на суддю, гравці Лаціо не вірили, що гол зараховано, але суть суперечки важко зрозуміти – ледь вловимий дотик руки до плеча зовсім не впливав на Марушіча.

Усе ще статистично солідніше діють лаціалі, однак з 5 ударів у межах штрафного фактично жодного по-справжньому небезпечного. У центрі поля Лус Альберто раптово вибухає гнівом, ніби це Матерацці Зідану щось шепнув. Які ж заведені римляни, тільки не туди всю енергію спрямовують. Аталанта веде завдяки більшому спокою, всім своїм виглядом демонструючи клас топ-клубу. Маліновський знову вибухнув у центрі поля, закидання у штрафний не вийшло. Ефектно Руслан прокинув круглого поміж ніг Раду, та за хвилину надійшла розплата – отримав болючий удар в око. Навряд чи випадково це трапилося.

Атакували-атакували римляни, а забили знову гості. Цього разу Госенс віддячив Хатебуру за асист, виконавши ідеальний крос на його ногу. Лаціо миттєво міг повернутися у гру. Іммобіле влучив у поперечину після доволі брутальної атаки на воротаря. Джімшиті вибив з лінії порожніх воріт, не дозволивши добити Кайседо. Сапата дивом не забив з кількох метрів. Епізод не завершився, Маліновський подав, суперник вибив прямо на Гомеса. 0:3 вже до перерви – сценарій минулорічного римського матчу повторюється на всі 100. Чи знову буде камбек на 3:3? Поки зовсім не схоже: 0,7 на 1,52 навіть за очікуваними голами, у двох з яких встиг взяти участь футболіст збірної України.