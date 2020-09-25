Хавбек збірної Італії Антоніо Кандрева пішов на пониження у Серії А.

Сампдорія на своєму офіційному сайті оголосила про перехід півзахисника з Інтера. Контракт розрахований до 30 червня 2024 року.

Годін офіційно перейшов з Інтера в Кальярі

За неофіційними даними, Кандрева коштував Сампдорії всього 2,5 млн євро. Новачок генуезців взяв свій улюблений номер 87. У минулому сезоні 33-річний гравець провів за Інтер 40 матчів, в яких відзначився 7 голами та 9 асистами.

Додамо, що Сампдорія розпочала новий розіграш Серії А поразкою від Ювентуса з рахунком 0:3.

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