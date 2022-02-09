Сампдорія підписала 35-річного Себастьяна Джовінко. Ексфорвард збірної Італії приєднався до команди на правах вільного агента. Контракт розрахований до кінця поточного сезону, інформує офіційний сайт клубу.

Сампдорія терміново знайшла нового форварда через травму Габб'ядіні в останньому матчі. Маноло після пошкодження замінив Супряга, однак українець розчарував тренера. Тепер Владу доведеться конкурувати ще й з Джовінко.

Нагадаємо, останнім клубом Джовінко був аравійський Аль-Хіляль, який він покинув у серпні 2021 року. З цього часу гравець залишався без команди, однак тренувався з представником МЛС – Торонто (за який грав з 2015 по 2018 рр.), щоб підтримувати форму. До слова, Себастьян заробив собі ім'я у Ювентусі, за який виступав з 2006 по 2010 та з 2012 по 2015 роки. У складі збірної Італії він провів 23 матчі та забив один гол.

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