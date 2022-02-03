Епопея з трансфером Владислава Супряги бодай кудись тривала кілька останніх трансферних вікон. Динамо не змогло реалізувати потенціал форварда, який яскраво проявив себе в СК Дніпро-1. Водночас керівництво киян однаково намагалося продати форварда на своїх умовах. Звісно, якомога вигідніше. Застій форварда у команді Мірчі Луческу відлякував потенційних покупців. У підсумку, довелося йти на поступки. Сампдорія змогла підписати українця за своїм сценарієм.

Сампдорія презентувала Супрягу українською мовою

Оренда на 18 місяців та порівняно невисока сума викупу роблять цей перехід для генуезців майже ідеальним. Принаймні у цьому переконані італійські газети. У Сампдорію нещодавно повернувся Марко Джампаоло. Це тренер, який уміє розвивати таланти і працювати на перспективу. Щоправда, на це у нього йде чимало часу, а не всі президенти в Серії А готові на таке піти. "Блучерк'ятті", схоже, готові. Апеннінські видання персону головного тренера вважають запорукою успішної адаптації Супряги. Влад не перебуватиме під тиском від самого початку, адже в команді є Капуто, Габб'ядіні та Квальярелла. Проте жоден із них не володіє вміннями вихованця дніпровського футболу. Відтак, шансів довго чекати не доведеться.

La Gazzetta dello Sport: збулася мрія Супряги

Маріо Руджеро доволі досконало вивчив біографію новачка Сампдорії. Журналіст культового видання пригадав, як складно Супрязі було вирватися у Європу і як справи у його нових конкурентів. Не обійшлося і без авансів. Паралель із Патріком Шиком не дуже чітка, але наш земляк отримав такі ж чудові умови запустити кар'єру в топ-чемпіонаті. Нападник збірної Чехії подібним скористався і зараз є одним із найкращих бомбардирів Бундесліги.

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"На цього українського таланта 2000 року народження вже давно накинули оком кілька італійських команд. Під час зимового трансферного вікна збулася мрія Владислава Супряги опинитися у "Бел Паезе". Він носитиме футболку Сампдорії. Потрібно боротися за шанси грати у стартовому складі команди, якій бракує вигадливості та молодості. Загалом, Габб'ядіні та Капуто добре провели перший раунд. Несподіваним розчаруванням став Квальярелла, який сьогодні нагадує лиш тінь самого себе.

Супряга – класичний нападник штрафного майданчика. Два сезони тому він дуже добре виступав за СК Дніпро-1. У київському Динамо, однак, не зміг продовжити на тому ж рівні. Зокрема, через кілька травм, які підірвали його прогрес. Зрештою, український форвард має якості, щоб поступово заявити про себе у складі Сампдорії. Багато чого також залежатиме від його адаптації до італійського футболу та подолання фізичних проблем, які переслідували його у другій половині 2021 року. Марко Джампаоло в минулому довіряв Патріку Шику. Зрозуміло, що у Супряги інші характеристики та інші обставини. Однак він потрапив до тренера, який уміє працювати з талантами".

SampNews24: Супряга готовий до великого стрибка

У виданні, яке сконцентроване виключно на справах Сампдорії, також раді підписанню Владислава Супряги. Оглядач Алессіо Ереміта пригадує іншого українця, який нещодавно працював у Генуї. Однак форварду пророчать куди успішніший шлях, ніж був у Андрія Шевченка в сусідньому клубі. Знову не обійшлося без паралелей з Патріком Шиком. Що ж, ми зовсім не проти, щоб наш земляк виріс у бомбардира, який на чемпіонаті Європи забиває на рівні Кріштіану Роналду.

"Владислав Супряга разом зі Стефано Сенсі – ключові підписання Сампдорії цієї зими. Нападника 2000 року народження взяли в оренду у київського Динамо терміном на 18 місяців із правом викупу у розмірі 7,5 млн євро. Операція, безперечно, вигідна для клубу. Сампдорія матиме можливість оцінити гру гравця протягом кількох місяців, перш ніж викласти скромну суму за молодого гравця міжнародного рівня. Так, Супряга вважається одним із найперспективніших талантів у Європі. Єдиний, хто у цьому віці забив стільки ж голів, як Андрій Шевченко, у елітному дивізіоні чемпіонату України.

Колишній тренер Дженоа не зміг заявити про себе під час своєї генуезької пригоди. Знущальна доля кумира його дитинства, яку Супряга сподівається не пережити особисто. У форварда інші плани – за дуже короткий час завоювати довіру Марко Джампаоло та помститися всім тим клубам (насамперед Мілану та Болоньї), які близько року тому відступили, бо були налякані ціною за його трансфер. У майже 22 роки і з неабияким досвідом за плечима (три трофеї з київським Динамо та виграний чемпіонат світу U-20 років зі збірною України). Супряга готовий до великого стрибка. І хто знає, можливо, цей необроблений алмаз зможе повторити шлях Патріка Шика, який прославився у Сампдорії лише за один сезон".

Club Doria 46: мовна проблема

Ще один профільний веб-сайт. Матео Палмізано розповідає про перший день Супряги у новому клубі. Футболка із сьомим номером – один із доказів, що на нього розраховують. Чи не найбільшою проблемою наразі називають мовне питання. Влад розмовляє лише російською, тому активно потрібно освоювати італійську чи бодай англійську. Іноді комунікація стає важливішою, ніж, власне, футбольний талант.

Супряга отримав у Сампдорії зірковий номер з українським слідом

"Супряга прожив свій перший день у Сампдорії. Після важкого шляху він прибув у Больяско, де вони з Марко Джампаоло намагатимуться швидко порозумітися. Передусім українцю довелося пройти фізичні тести. "Блучерк'ятті" хотіли оцінити м'язовий тонус та витривалість гравця. У другій половині дня була зустріч з головним тренером, президентом Марко Ланною та рештою менеджменту. Після цього Супряга працював окремо у тренажерному залі, але вже у четвер (3 лютого) приєднається до загальної групи своєї нової команди.

Це була дещо виснажлива подорож для Супряги, який висадився у Венеції увечері 1 лютого і прибув до Генуї автомобілем. Українець, підписаний на правах 18-місячної оренди з правом викупу, може знайти тут відповідного тренера, який змусить його зростати. Влад має вибуховий потенціал. Але є проблема. Супряга, по суті, прибув до Італії, говорячи лише своєю мовою, російською. Його англійська також дуже важлива, тому перші зустрічі з тренером були непростими. Їм допомогли кілька реплік російською Фабіо Мікареллі, помічника головного тренера. Професіональний перекладач теж уже в дорозі. Схожі труднощі були навіть із Міланом Шкріняром, із захисником, який щосили намагався зрозуміти вказівки Джампаоло. Однак у цьому контексті Супрязі може бути навіть простіше, адже він – нападник".

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