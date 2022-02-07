Нападник Сампдорії Маноло Габб'ядіні найближчі кілька місяців не з'явиться на футбольному полі.

Найкращий бомбардир генуезців у поточному розіграші Серії А (забив 7 голів) травмувався в матчі 24-го туру проти Сассуоло (4:0).

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Габб'ядіні покинув поле вже на 36-й хвилині звітного матчу. Сьогодні у 30-річного форварда діагностували пошкодження хрестоподібних зв'язок, повідомляє офіційний сайт Сампдорії. Маноло знадобиться операція, дата якої буде затверджена найближчими днями.

Реабілітація може затягнутися до кінця поточного сезону, хоча сам Габб'ядіні пообіцяв повернутися до генуезького дербі (орієнтовно 1 травня). Зараз у розпорядженні Сампдорії залишилося лише два здорових нападники – Капуто та Супряга. Очікується, що невдовзі клуб підпише ще Джовінко на правах вільного агента.

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