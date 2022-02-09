Сампдория подписала 35-летнего Себастьяна Джовинко. Экс-форвард сборной Италии присоединился к команде на правах свободного агента. Контракт рассчитан до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Сампдория срочно нашла нового форварда из-за травмы Габбьядини в последнем матче. Маноло после повреждения заменил Супряга, однако украинец разочаровал тренера. Теперь Владу придется конкурировать еще и с Джовинко.

Напомним, последним клубом Джовинко был аравийский Аль-Хиляль, который он покинул в августе 2021 года. С этого времени игрок оставался без команды, однако тренировался с представителем МЛС – Торонто (за который играл с 2015 по 2018), чтобы поддерживать форму.

К слову, Себастьян заработал имя в Ювентусе, за который выступал с 2006 по 2010 и с 2012 по 2015 годы. В составе сборной Италии он провел 23 матча и забил один гол.

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