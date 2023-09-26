Після провалу з Севільєю Сампаолі отримав запрошення від чинного переможця Кубка Лібертадорес. Однак каденція аргентинського фахівця знову завершиться лише через 5 місяців роботи.

"Лисі хлопці дуже складні": Відаль розкритикував Тен Хага за ставлення до Роналду – дісталося і екс-тренеру

За інформацією Globo, керівництво Фламенго сьогодні проведе нараду, на якій Сампаолі звільнять офіційно. Останньою надією врятувати провальний сезон був Кубок Бразилії, але "червоно-чорні" поступилися Сан-Паулу в фіналі. У чемпіонаті відставання від лідера становить 11 очок.

Однак проблеми Сампаолі не лише у спортивній площині. Він абсолютно не контролював команду, яка поринула в конфлікти. Зокрема, асистента тренера звільнили за бійку з гравцем. Невдовзі подібний конфлікт трапився вже між двома футболістами. Фламенго вважає, що витягнути клуб із хаосу зможе Тіте. Однак колишній наставник збірної Бразилії хоче очолити команду вже з нового сезону, а клуб прагне прискорити призначення.

Місце для Шевченка, крах піренейців і захисника кривавого режиму: 10 тренерів, які залишилися без роботи після ЧС-2022