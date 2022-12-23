Чемпіонат світу в Катарі став багатим на тренерські відкриття. Натомість більшість зіркових фахівців підтвердити свій рівень не змогли. Виключенням можна вважати хіба Дідьє Дешама, який був за крок від захисту титулу. Багатьом провали коштували роботи. Лише Хансі Флік зумів вийти сухим із води.

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На момент публікації цього тексту відомо про 10 тренерських відставок у збірних-учасницях ЧС-2022. Цікаво, що рівно половина з них – уродженці Піренейського півострова (3 португальці та 2 іспанці).

Отто Аддо (Гана)

Працював у збірній: 10 лютого 2022 – 2 грудня 2022

Статистика: 12 матчів (5=3-4)

Результат на ЧС-2022: останнє місце в групі H

Аддо довелося екстрено брати на себе керівництво збірною. Проте він зумів вивести Гану на Мундіаль. Вже у Катарі все склалося не найкращим чином, хоча вихід у плей-офф був дуже близьким. Зрештою, 47-річний фахівець вирішив повернутися в технічний департамент дортмундської Борусії, де продовжить розвивати молодих талантів.

Херардо Мартіно (Мексика)

Працював у збірній: 7 січня 2019 – 30 листопада 2022

Статистика: 66 матчів (42=12-12)

Результат на ЧС-2022: третє місце в групі С

Колишній наставник Барселони чудово почав роботу в Мексиці, з першої спроби завоювавши Золотий кубок КОНКАКАФ. Ще двічі "Майя" ставали срібними призерами цього турніру. Проте на ЧС-2022 команда у плей-офф не вийшла. Уболівальники лютували і відкрито ображали Мартіно через суперечливі кадрові рішення. За таких умов прощання було максимально логічним варіантом.

Чеслав Міхнєвіч (Польща)

Працював у збірній: 31 січня 2021 – 31 грудня 2022

Статистика: 13 матчів (5=3-5)

Результат на ЧС-2022: виліт в 1/8 фіналу

Міхнєвіч виконав свою роботу – Міхнєвіч може піти. Фахівця від самого початку розглядали як тимчасового. Він підстрахував збірну після втечі Паулу Соузи та вперше за 36 років вивів "Кадру" в плей-офф. Це не змінило плани Польського футбольного союзу – там хочуть бачили на чолі команди більш зіркового фахівця, тому новий контракт Міхнєвічу не запропонували. За чутками, одним із претендентів на посаду є Андрій Шевченко.

Карлуш Кейруш (Іран)

Працював у збірній: 7 вересня 2022 – 30 листопада 2022

Статистика: 7 матчів (4=1-3)

Результат на ЧС-2022: третє місце в групі В

Друга каденція португальця була надзвичайно короткою. Перший період Кейруша на чолі збірної Ірану тривав понад 8 років, зараз – лише 7 матчів. На ЧС-2022 він запам'ятався лише резонансними заявами, захищаючи кривавий режим своїх роботодавців. Після турніру сам подав у відставку, що не можна назвати очікуваною подією.

Луї ван Гал (Нідерланди)

Працював у збірній: 4 серпня 2021 – 31 грудня 2022

Статистика: 20 матчів (14=5-1)

Результат на ЧС-2022: виліт в 1/4 фіналу

Відразу після чемпіонату світу легенда тренерського цеху оголосив, що йде із професії. Щоправда, через кілька днів заявив, що вислухає пропозицію Португалії, якщо така надійде. У цьому весь ван Гал – резонансний та епатажний. Але й роботу свою знає. Другий прихід у збірну розтягнувся на 20 матчів, з яких в основний час він не програв жодного. В Катарі його команду змогла зупинити лише Аргентина.

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Роберто Мартінес (Бельгія)

Працював у збірній: 3 серпня 2016 – 1 грудня 2022

Статистика: 79 матчів (56=13-10)

Результат на ЧС-2022: третє місце в групі F

Можливо, найбільше розчарування ЧС-2022. Останній великий турнір "золотого покоління" збірної Бельгії завершилося гучним провалом. Чвари в колективі, безідейність на футбольному полі. Як результат – закономірний невихід з групи. Мартінес пішов, але без роботи не залишиться. Він уже має кілька пропозицій від клубів та інших збірних.

Луїс Енріке (Іспанія)

Працював у збірній: 19 листопада 2019 – 8 грудня 2022

Статистика: 39 матчів (21=11-7)

Результат на ЧС-2022: виліт в 1/8 фіналу

Півфіналістів Євро-2020 бачили одними із фаворитів Мундіалю. Іспанія ж якісно провела лише два матчі – нищівна перемога над Коста-Рикою (7:0) та нічия з Німеччиною (1:1). Далі у "Фурії Рохи" просто закінчилися ідеї. Поразка від Японії та виліт від Марокко. Луїс Енріке вирішив, що хоче продовжити розвивати свою футбольну філософію на клубному рівні.

Фернанду Сантуш (Португалія)

Працював у збірній: 23 вересня 2014 – 15 грудня 2022

Статистика: 109 матчів (68=21-20)

Результат на ЧС-2022: виліт в 1/4 фіналу

Навіть відмова від Роналду в основі не врятувала команду Фернанду Сантуша. Фахівець був готовий відпрацювати свій контракт, розрахований до Євро-2024. Однак у португальській федерації мали іншу думку. Пішла справжня епоха – 8 років співпраці, перемоги на чемпіонаті Європи та в Лізі націй. Сантуш заслуговував на значно краще прощання зі збірною.

Паулу Бенту (Південна Корея)

Працював у збірній: 17 серпня 2018 – 6 грудня 2022

Статистика: 60 матчів (38=13-9)

Результат на ЧС-2022: виліт в 1/8 фіналу

Рішення про завершення співпраці португалець ухвалив ще до турніру. Навіть успішні виступи в Катарі не змусили його передумати. Фахівець говорив про бажання відпочити, але насправді просто хоче бути ближче до дому. За чутками, Паулу Бенту вже дав агентам завдання повідомити, що він зацікавлений у роботі зі збірною Польщі.

Тіте (Бразилія)

Працював у збірній: 16 червня 2016 – 31 грудня 2022

Статистика: 81 матч (61=13-7)

Результат на ЧС-2022: виліт в 1/4 фіналу

Найяскравіша команда чемпіонату світу не дісталася навіть до півфіналу. Тіте намагався виграти трофей у питомо бразильському стилі, але прагматичні хорвати були проти. Тренер ще до ЧС-2022 говорив, що його цикл завершується. Настав час дати шанс іншим. "Філософ" не лукавив, хоча ніхто не був би проти, якби він залишився головним тренером збірної Бразилії.

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