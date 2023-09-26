После провала с Севильей Сампаоли получил приглашение от действующего победителя Кубка Либертадореса. Однако каденция аргентинского специалиста снова завершится всего через 5 месяцев работы.

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По информации Globo, руководство Фламенго сегодня проведет совещание, на котором Сампаоли уволят официально. Последней надеждой спасти провальный сезон был Кубок Бразилии, но "красно-черные" уступили Сан-Паулу в финале. В чемпионате отставание от лидера составляет 11 очков.

Однако проблемы Сампаоли не только в спортивной плоскости. Он совершенно не контролировал команду, погрузившуюся в конфликты. В частности, ассистента тренера уволили за драку с игроком. Вскоре подобный конфликт произошел уже между двумя футболистами. Фламенго считает, что вытащить клуб из хаоса сможет Тите. Однако бывший наставник сборной Бразилии хочет возглавить команду уже в новом сезон, а клуб стремится ускорить назначение.

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