Колишній півзахисник Барселони, Ювентуса та Інтера Артуро Відаль став на захист Кріштіану Роналду.

"Лисі хлопці дуже складні. Ерік Тен Хаг вчинив не правильно. Як можна було прибрати Кріштіану Роналду? Ось такі ці хлопці.

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Іноді тренери, які приїжджають, залишають величезний безлад, це жахливо. Не знаю, як вони думають. Прибрати Кріштіану? Він був бомбардиром. Сампаолі? Він невдаха, він не вміє цінувати гравців", – цитує чилійця AS.

Нагадаємо, що Роналду покинув Манчестер Юнайтед після скандального інтерв'ю Пірсу Моргану, в якому звинуватив Тен Хага в неповазі.



Артуро Відал не зміг поладнати з Хорхе Сампаолі в Фламенго, тому був змушений перейти в Атлетіко Паранаенсе.

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