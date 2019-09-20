Самбрано розповів про зірваний трансфер до Базеля

Захисник київського Динамо Карлос Самбрано прокоментував свій можливий перехід до швейцарського Базеля.

"Базель і Динамо не зуміли домовитися, і я був змушений повернутися в Україну. Хотів би залишитися в Швейцарії, але переговори часом бувають складні, тим більше через високі зарплати", – цитує слова Самбрано Larepublica.pe.

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Нагадаємо, Самбрано перебрався в Динамо взимку 2018 року, так і не зіграв жодного матчу за киян. У серпні минулого року перуанець відправився в оренду до Базеля, провівши за швейцарський клуб 10 матчів і забивши один гол. З Динамо Самбрано пов'язує контракт до літа 2021 року.

Додамо, що Самбрано став фіналістом Копа Амеріка-2019 зі збірною Перу, поступившись Бразилії (1:3).

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