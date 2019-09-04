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Самбрано готовий виступати за Динамо – він не провів жодного офіційного матчу за київський клуб

11:23 626 Читать на русском
Самбрано готовий виступати за Динамо – він не провів жодного офіційного матчу за київський клуб
Карлос Самбрано / ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Карлос Самбрано висловив готовність боротись за місце в складі команди Олексія Михайличенка.

"У мене все ще був контракт з Динамо, я просто працював над деякими варіантами продовження кар'єри, які, на жаль, не реалізувалися.

Самбрано прибув до розташування збірної Перу

Мій агент сказав мені, що я потрапив в заявку клубу, це добре. Незважаючи на відсутність ігрової практики, це відмінний виклик для мене. Я знаю, що можу дати команді", – сказав Самбрано Libero.

Перуанець перейшов у Динамо взимку 2018 року, але не провів жодного офіційного матчу у складі киян і віддавався в оренду у Базель. Цього літа разом зі збірною Перу дійшов до фіналу Копа Амеріка-2019, де поступився Бразилії (1:3).

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