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Самбрано рассказал о сорванном трансфере в Базель

16:53 60 Читати українською
Самбрано рассказал о сорванном трансфере в Базель
Карлос Самбрано / фото: ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Карлос Самбрано прокомментировал свой возможный переход к швейцарскому Базеля.

"Базель и Динамо не сумели договориться, и я был вынужден вернуться в Украину. Хотел бы остаться в Швейцарии, но переговоры порой бывают сложные, тем более из-за высоких зарплат", – цитирует слова Самбрано Larepublica.pe.

Самбрано готов выступать за Динамо – он не провел ни одного официального матча в футболке "бело-синих"

Напомним, Самбрано перебрался в Динамо зимой 2018 года, так и не сыграл ни одного матча киевлян. В августе прошлого года перуанец отправился в аренду в Базель, проведя за швейцарский клуб 10 матчей и забив один гол. С Динамо Самбрано связан контрактом до лета 2021 года.

Добавим, что Самбрано стал финалистом Копа Америка-2019 со сборной Перу, уступив Бразилии (1:3).

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