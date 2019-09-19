Динамо – Мальме: кияни неймовірно тиснуть – Буяльський марнує геніальний подарунок Жерсона

Динамо зустрічається з Мальме у матчі першого туру групового етапу Ліги Європи. Рахунок та звіт про матч читайте у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Мальме, стартував о 19:55 за київським часом. Команда Михайличенка відкрила груповий етап Ліги Європи після жахливої серії невдач в УПЛ. "Синьо-білі" не перемагали чотири матчі поспіль, а перед зустріччю зі шведами сенсаційно поступились вдома чернігівський Десні. З Мальме кияни раніше провели два офіційні поєдинки у далекому сезоні 1978/79. У другому колі Кубка європейських чемпіонів скандинави виявились сильнішими із загальним рахунком 2:0. А ось цьогорічний зимовий спаринг між цими командами в іспанській Марбельї завершився сухою нічиєю.

Динамо – Мальме: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Динамо обережно розпочало поєдинок, переважно контролюючи м'яч всередині поля, проте вже перший масований випад киян на 7-й хвилині мав усі шанси завершитись результативно. Після двох поспіль кросів від Вербіча та Кендзьори сфера відскочила до Сидорчука, а той рикошетом від оборонця метрів з 11-ти пробив вище воріт. Шведи відповіли небезпечним проривом Рікса, який був ліквідований своєчасним виходом Бойка. Відзначимо, що за мить до цього "синьо-білі" провалились у центрі поля, дозволивши гостям одним пасом відрізати півкоманди.

На 16-й хвилині Буяльський знайшов на лінії штрафного майданчика Шепелєва, від якого м’яч відскочив до Вербіча, а словенець незграбно пробив повз ворота Далліна. Значно ближчим до успіху був Циганков, смачно приклавшись після скидки від Жерсона – сферу та ближню стійку розділили якісь сантиметри. Мальме за дебютні півгодини гри жодного разу серйозно не потривожив Бойка. Гості усім складом зустрічали киян на своїй половині поля, сподіваючись на контратаки...і невибаглива тактика ледь не спрацювала під завісу першого тайму.

Шабанов помилився у простій ситуації поблизу власни воріт, Розенберг вивів Левіцкі на удар, а той кволо пробив з меж штрафного. Бойко впевнено парирував м'яча. 0:0 – підсумок не надто яскравих перших 45-ти хвилин гри. Кияни частіше контролювали сферу (66% проти 34%), трохи більше пробивали (7-5), але до стовідсоткових моментів справа не доходила.

В дебюті другого тайму супершанс втратив Кендзьора. Вербіч заробив штрафний удар, Циганков виконав навісну передачу на дальню стійку, а польський захисник головою від газону пробив над поперечкою. Після цього Динамо втратило ще дві розкішні нагоди. Спочатку Циганков здивував голкіпера гостей ударом-передачею після чергового стандарту, а згодом чарівний пас п'ятою від Жерсона запоров Буяльський. Наш хавбек не зумів реалізувати вихід на побачення з Далліном, пробивши прямісінько у воротаря.

Циганков продовжив тероризувати шведів класними пострілами зі штрафних. Третій стандарт за декілька хвилин у виконанні лідера Динамо ледь не завершується автоголом Нільсена. Захисник Мальме, намагаючись головою ліквідувати загрозу, пробивав по власних воротах. А це вже Циганков самотужки проривається до воріт Далліна після дальнього пасу від Буяльського, але падає у карному гостей, намагаючись проскочити Сафарі. Арбітр показує – можна грати.

Жерсон Родрігес, який з вигідної позиції запустив м'яча по горобцях, на 73-й хвилині поступився місцем Бєсєдіну. І знову Буяльський не може забити, самотужки опинившись перед воротами, але у цій ситуації лайнсмен фіксує офсайд. Все справедливо. Тим не менш, Віталій знову демонструє жахливу реалізацію.