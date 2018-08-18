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Самбрано перейшов у Базель

17:49 2370 Читать на русском
Самбрано перейшов у Базель
Карлос Самбрано / фото: ФК Базель

Базель орендував захисника Динамо Карлоса Самбрано, який поповнив склад киян лише цієї зими.

Перуанський захисник Динамо Карлос Самбрано продовжить кар'єру в Базелі. Центрбек перейшов на правах оренди, інформує офіційний сайт швейцарського клубу.

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Деталі угоди, як і термін оренди, не розголошуються. 29-річний Самбрано перейшов у Динамо взимку цього року на правах вільного агента, проте так і не зіграв жодного офіційного матчу за киян, програвши конкуренцію Бурді, Кадару та Шабанову.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс та головний тренер Олександр Хацкевич заявляли, що перуанець покине клуб. Повідомлялось про інтерес до Самбрано Гамбурга.

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Головне Трансфери Трансфери чемпіонату України Базель Базель Динамо Динамо Карлос Самбрано Карлос Самбрано
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