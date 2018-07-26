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Самбрано може перейти в Гамбург

11:21 797 Читать на русском
Самбрано може перейти в Гамбург
Карлос Самбрано / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Карлос Самбрано може повернутись у Німеччину. У послугах перуанця зацікавлений Гамбург.

Гамбург розглядає варіант підписання захисника Динамо Карлоса Самбрано. Німецький клуб відчуває серйозні проблеми в захисті у зв'язку з травмами основних виконавців, тому роздумує над підписанням перуанця, повідомляє Bild.

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В той же час відзначається, що наразі керівництво клубу не впевнене в необхідності придбання саме Самбрано.

Нагадаємо, Самбрано перейшов у Динамо взимку 2018 року, проте не зіграв жодного офіційного матчу. Ігор Суркіс та Олександр Хацкевич раніше зазначали, що 29-річний захисник покине команду.

До слова, раніше Самбрано вже виступав у Німеччині, захищаючи кольори Айнтрахта. Що стосується Гамбурга, то клуб вперше у своїй історії вилетів з Бундесліги.

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