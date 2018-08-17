Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна втратила одного представника, 8 місце в рейтингу під загрозою

Завершився 3-й кваліфікаційний раунд єврокубків. Україна поповнила свою скарбничку у рейтингу коефіцієнтів УЄФА кількома очками, проте втратила одну команду в Лізі Європи.

За підсумками 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів та Ліги Європи Україна втратила одного представника у єврокубках – Маріуполь поступився Бордо та припинив виступи в Лізі Європи.

В свою чергу Динамо та Зоря продовжують боротьбу у Лізі чемпіонів та Лізі Європи відповідно. У раунді плей-офф суперником киян стане амстердамський Аякс, а Зоря поміряється силами з РБ Лейпциг.

Визначились усі пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів: Аякс – Динамо та інші протистояння

Перемога Динамо та нічия Зорі принесли Україні 1,5 очка. Всього ж у сезоні 2018/19 Україна набрала вже 1.600 балів. Найближчий конкурент – Бельгія, у якої вже 2.100 та жодної втрати у поточному єврокубковому сезоні. Так само жодної команди не втратили представники першої шістки рейтингу – Іспанія, Англія, Італія, Німеччина, Франція та Росія.

Останні були дуже близькими до цього, адже Зеніт в першій грі поступився Динамо Мінськ з рахунком 0:4, проте у матчі-відповіді видав неймовірний камбек. Також варто відзначити цілковитий провал польських клубів – наші західні сусіди залишились без жодного представника у єврокубках.

Ліга Європи: визначились усі пари раунду плей-офф

Португалія, яка посідає 7 місце в таблиці коефіцієнтів, втратила вже 2 команди – Брага та Ріу Аве. До слова, 7, 8 та 9 позиції дають право на однакову квоту команд у єврокубках – 5 ( з них 2 у Лізі чемпіонів та 3 в Лізі Європи)

Нагадаємо, донецький Шахтар та полтавська Ворскла гарантовано зіграють у груповому турнірі Ліги чемпіонів та Ліги Європи відповідно.

Топ-10 таблиці коефіцієнтів УЄФА наразі має такий вигляд:

1. Іспанія – 86.855 бала (7 з 7 команд залишилось)

2. Англія – 65.534 (7/7)

3. Італія – 64.868 (7/7)

4. Німеччина – 59.427 (7/7)

5. Франція – 50.581 (6/6)

6. Росія – 44.966 (6/6)

7. Португалія – 38.732 (3/5)

8. Україна – 34.900 (4/5)

9. Бельгія – 34.200 (5/5)

10. Туреччина – 30.700 (4/5).