Самбрано перешел в Базель

Базель арендовал защитника Динамо Карлоса Самбрано, который пополнил состав киевлян только этой зимой.

Перуанский защитник Динамо Карлос Самбрано продолжит карьеру в Базеле. Центрбек перешел на правах аренды, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

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Детали сделки, как и срок аренды, не разглашаются. 29-летний Самбрано перешел в Динамо зимой этого года на правах свободного агента, однако так и не сыграл ни одного официального матча киевлян, проиграв конкуренцию Бурде, Кадару и Шабанову.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис и главный тренер Александр Хацкевич заявляли, что перуанец покинет клуб. Сообщалось об интересе к Самбрано Гамбурга.