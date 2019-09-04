Самбрано прибув до розташування збірної Перу

Захисник Динамо Карлос Самбрано приєднався до збірної Перу.

Захисник Динамо Карлос Самбрано прилетів у Перу на матчі тамтешньої національної збірної, про що повідомив у своєму Instagram.

Динамо дозаявило Самбрано на сезон УПЛ

Гравець прибув до команди пізніше, аби владнати свої клубні справи, додає RPP Noticias. Відзначимо, що Самбрано вже потрапив до заявки Динамо на сезон 2019/20 УПЛ.

Зазначимо, що збірна Перу проведе дві товариські зустрічі – проти Еквадора 6-го вересня та Бразилії 11-го вересня.

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