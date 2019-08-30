"Суперники – прохідні". Яке місце посяде Динамо і чого чекати від Олександрії – розбір жеребкування Ліги Європи

"Футбол 24" обговорив суперників Динамо та Олександрії у груповому етапі Ліги Європи 2019/20 з Андрієм Полуніним, екс-півзахисником Дніпра, Карпат, Нюрнберга і збірної України.

– Динамо зіграє з Копенгагеном, Мальме та Лугано. Суперники – прохідні?

– Так, 100 відсотків – прохідні. Динамо не потрапило в Лігу чемпіонів, тож просто зобов’язане проходити далі. Тим паче, рівень суперників це дозволяє. Плюс – у киян новий тренерський штаб, а це завжди хороший струс для команди.

На момент першого матчу у групі виповниться приблизно місяць з того часу, як Михайличенко заступив на посаду головного тренера. Цього періоду достатньо, аби команда засвоїла нові тренерські вимоги. Сам тренер, думаю, вже визначиться, на яких футболістів буде опиратися, а хто йому непотрібний. Підкоректують склад, підтягнуть фізичні кондиції і з такими суперниками пройдуть далі.

– З першого місця?

– Бажано з першого, звичайно.

– Хто з цих трьох клубів становитиме найбільшу загрозу для Динамо?

– Наразі, після свіжого жеребкування, важко сказати. Ми ж не слідкували за цими клубами. Тим паче, зараз тільки розпочався новий сезон. Але ми вже переконалися, що кожен учасник єврокубків спроможний на сюрпризи. Ось, наприклад, Дюделанж із Люксембурга пробився у груповий етап вже вдруге. Команди навчилися грати тактично грамотно.

– Вольфсбург, Гент і Сент-Етьєн – це вирок для Олександрії?

– Я не вважаю, що це – вирок. Але ми знаємо про рівень французького чемпіонату, як і бельгійського, адже трансляції Ліги Жупіле можна було переглянути на українському телебаченні. Скажу так: грати і брати очки можна з усіма – як вдома так і на виїзді. Вчора це довела Зоря проти Еспаньйола (я був на цьому матчі).

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Рахунок 2:2 – несправедливий. Зоря нічим не поступилася представникові Прімери, і була значно переконливішою. Клас індивідуальної майстерності, техніка – не найбільші чесноти Зорі, але завдяки атлетизму, фізичній підготовці, швидкісним якостям українці виглядали сильнішими. Ми завдали 20 ударів по воротах – це величезний показник. Забий у дебюті Громов чи Будківський – хтозна, чим усе б закінчилося.

Команда Скрипника продовжує своє становлення, але вже зараз демонструє симпатичний, атакувальний футбол. Думаю, у підсумковій трійці чемпіонату Зоря повинна бути обов'язково, а може навіть і на "срібло" замахнеться.

– Хто – головний фаворит у квартеті Олександрії?

– Я поставлю на Вольфсбург. Німецький футбол – це німецький футбол. Принаймні, до початку групового етапу фаворитом виступає Вольфсбург. "Вовки", до речі, дуже впевнено стартували у Бундеслізі.

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