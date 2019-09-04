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Самбрано готов выступать за Динамо – он не провел ни одного официального матча в футболке "бело-синих"

11:23 109 Читати українською
Самбрано готов выступать за Динамо – он не провел ни одного официального матча в футболке "бело-синих"
Карлос Самбрано / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Карлос Самбрано выразил готовность бороться за место в составе команды Алексея Михайличенко.

"У меня все еще был контракт с Динамо, я просто работал над некоторыми вариантами продолжения карьеры, которые, к сожалению, не реализовались.

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Мой агент сказал мне, что я попал в заявку клуба, это хорошо. Несмотря на отсутствие игровой практики, это отличный вызов для меня. Я знаю, что могу дать команде", – сказал Самбрано Libero.

Перуанец перешел в Динамо зимой 2018 года, но не провел ни одного официального матча в составе киевлян и отдавался в аренду в Базель. Этим летом вместе со сборной Перу дошел до финала Копа Америка-2019, где уступил Бразилии (1:3).

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