У таборі новачка Серії А сезону 2021/22 відбулись тренерські зміни після поєдинку 8-го туру проти Спеції.

"Гранатові" звільнили Фабріціо Касторі, повідомляє прес-служба клубу. Сталось це після поразки у матчі проти Спеції, у якому Віктор Коваленко відзначився асистом та переможним голом.

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67-річний фахівець очолив Салернітану у серпні минулого року та зумів за сезон вивести її у Серію А, під його керівництвом команда провела 49 поєдинків. До цього Касторі тренував низку італійських команд, серед яких були Чезена, Карпі, Трапані та інші.

Після 8-ми турів "гранатові" розташувались на останній сходинці, набравши лише 4 залікові бали. Наступним суперником Салернітани в чемпіонаті буде Емполі, до цього матчу команду готуватиме вже новий наставник. Ним став Стефано Колантуоно.

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L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Fabrizio Castori.

Ringraziandolo per la professionalità profusa e gli obiettivi raggiunti insieme la Società augura al tecnico le migliori fortune umane e professionali. — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) October 17, 2021