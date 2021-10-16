Тьягу Мотта довірив українцю місце у стартовому складі на матч із Салернітаною і, вочевидь, не пошкодував про це.

Гол+асист Коваленка у відеоогляді матчу Спеція – Салернітана – 2:1

Перший тайм завершився на користь гостей, але після перерви Спеція змогла змінити становище. Чимала заслуга в цьому Коваленка. Спочатку Віктор віддав асист на Стрелеца, а згодом і сам забив, розкішним ударом з-за меж штрафного відправивши м'яч у дальню дев'ятку.

Після гри прес-служба Спеції опублікувала фото Віктора Коваленка разом із Давідом Стрелецем, якому й асистував українець. "Гравець матчу", – йдеться у підписі до фото.

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