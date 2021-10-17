Віктор Коваленко повернувся в стартовий склад Спеції та провів шикарний матч у Серії А проти Салернітани. Українець відзначився дебютним голом і асистом, вирвавши для команди перемогу. Реакція італійських ЗМІ – в нашому матеріалі.

Коваленко вперше відіграв повний матч за Спецію. Українець через травму місяць не виходив на поле, але під час міжнародної паузи встиг залікувати пошкодження. Тьягу Мотта випустив Віктора з перших хвилин на Салернітану, поставивши його правим опорником у схемі 4-2-3-1.

Гол+асист Коваленка у відеоогляді матчу Спеція – Салернітана – 2:1

Вчорашню гру Коваленка потрібно розділити на дві фази: робота без м'яча та робота з м'ячем. У першій фазі до українця чимало претензій. Коли атакував суперник, Віктор не контролював центр поля належним чином, регулярно провалювався, не встигав перекрити свою зону. Як наслідок – 65% програних дуелей і 3 невдалі спроби відбору.

Спеція намагалася будувати атаки з глибини. Виходило погано, зокрема через Коваленка, який не завжди розумів, куди йому відкриватися та як себе пропонувати. Інша справа, що партнери також не розуміли. Це не Вітя випадав, а Тьягу Мотта погано навчив своїх підопічних. Дуже багато браку, простих помилок і втрат. Але Салернітана грала ще гірше.

В обох команд скромний кадровий потенціал. За класом Коваленко був одним з найкращих на полі. Як тільки м'яч потрапляв до нього – це ставало очевидним. Класні передачі на загострення, грамотний вибір вектору атаки, бачення поля, швидкість у роботі з м'ячем. Віктор виділявся, активно підключаючись до атак з опорної зони.

У другому таймі Спеція більше часу проводила в чужих володіннях, тому Коваленку було комфортніше. Він частіше зустрічався з м'ячем на чужій половині та міг загострювати. Зрештою українець створив два голи: розігнав контратаку з асистом і забив розкішний гол. "Гол Коваленка був неймовірним, просто перлина", – дивувався після гри тренер Салернітани.

Статистичні портали, які орієнтуються саме на роботу з м'ячем, вивели Коваленку чудові оцінки. SofaScore – 7.7, WhoScored – 7.8, FotMob – 8.6. За всіма версіями найкращий у матчі.

Італійські журналісти також масово називають Вітю зіркою матчу. "Коваленко рятує Мотту", – констатує Tuttosport. "Золотий дебют", – пише La Gazzetta dello Sport, забувши про матч з Удінезе. Провідна газета поставила йому найвищу оцінку в команді – 7.5.

Такий же бал поставили й інші видання. Італійська редакція Goal.com захоплюється: "Kovalenko super". "Прекрасний матч колишнього гравця Аталанти. Допоміг Стрелецю зрівняти рахунок, а потім голом вирвав три очки. Незамінний для Спеції", – додає Eurosport.

"Людина з обкладинки. Спершу вирізав ідеальний асист на Стрелеця, пробігши 40 метрів. Цього виявилося мало, він ще забив переможний гол виняткової краси", – слова Tuttomercatoweb. Авдиторія профільного порталу CalcioSpezia голосуванням також визначила Коваленка найкращим гравцем матчу – оцінка 8.2.

"У першому таймі виглядав звичайним Коваленком, але в роздягальні щось перемкнуло. По перерві він грав з натхненням і скрізь встигав. Віддав хороший асист на Стрелеця та повів команду до перемоги шаленим пострілом з лінії штрафного – не залишив голкіперу жодних шансів", – описує гру українця Fantacalcio.

"До сьогодні Коваленко залишався загадкою. Після трьох хвилин за Аталанту та перших матчів у чорно-білій футболці можна було сказати, що цей футболіст має деякі важливі якості. А тепер він видав 40-метрове соло з вишуканим асистом на Стрелеця. Після чого гарматним ударом поклав переможну перлину, якій позаздрить навіть Інсіньє", – інформує Fantamagazine, додаючи високі 8 балів.

Коваленко голом і асистом допоміг Спеції вирвати перемогу у Салернітани – феєричне повернення українця після травми