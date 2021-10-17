В лагере новичка Серии А сезона 2021/22 состоялись тренерские изменения после поединка 8-го тура против Специи.

"Гранатовые" уволили Фабрицио Кастори, сообщает пресс-служба клуба. Произошло это после поражения в матче против Специи, в котором Виктор Коваленко отличился ассистом и победным голом.

Коваленко стал лучшим игроком матча Специя – Салернитана

67-летний специалист возглавил Салернитану в августе прошлого года и сумел за сезон вывести ее в Серию А, под его руководством команда провела 49 поединков. До этого Кастори тренировал ряд итальянских команд, среди которых были Чезена, Карпи, Трапани и другие.

После 8-ми туров "гранатовые" расположились на последней строчке, набрав лишь 4 зачетных балла. Следующим соперником Салернитаны в чемпионате будет Эмполи, к этому матчу команду будет готовить уже новый наставник. Им стал Стефано Колантуоно.

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L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Fabrizio Castori.

Ringraziandolo per la professionalità profusa e gli obiettivi raggiunti insieme la Società augura al tecnico le migliori fortune umane e professionali. — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) October 17, 2021