Салернітана ризикувала вилетіти з Серії А, якби до 1 січня не отримала нового власника – клуб належав компаніям сина та зятя президента Лаціо Клаудіо Лотіто. В Італії ж заборонено одній особі володіти двома клубами.

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Тепер же "морських коників" придбав 43-річний підприємець Даніло Ієрволіно, який завершив угоду за кілька хвилин до Нового року, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Він надав необхідні фінансові гарантії для поглинання Салернітани, а сума становитиме від 10 до 20 млн євро.

Додамо, що Салернітана наразі посідає останню позицію у чемпіонаті Італії, маючи лише 8 очок в активі. Також команда вилетіла з Кубка, поступившись Дженоа Андрія Шевченка.

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