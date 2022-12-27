Після свого призначення в Дженоа Андрій Шевченко вже кілька разів устиг повторити фразу, що для команди порятунок від вильоту можна буде прирівняти до перемоги в Лізі чемпіонів. Здається, це не просто пафосні слова. Ситуація для "грифонів" складається майже катастрофічно – лише два очки за сім матчів з новим тренером. Зрештою, ця проблема стосується не лише Дженоа. Цифри доводять, що аутсайдери Серії А перебувають у найгіршому становищі з-поміж усіх топових чемпіонатів Європи.

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Серія А

Команди в зоні вильоту: Дженоа, Кальярі, Салернітана

Сумарна кількість очок: 29

Матчів: 56

Середнє: 0,52 очка за гру

Різниця м'ячів: Дженоа (-18), Кальярі (-23), Салернітана (-31)

Остання перемога: 26 жовтня, Венеція – Салернітана (1:2)

Перемог загалом: 4

Відстань від зони вильоту до ЛЧ: 27 очок

Відстань до безпечної зони: 5 очок

Приреченість полягає не лише у найгірших показниках. Жахає те, що не видно простору для покращення. Нещодавня нічия Дженоа з Аталантою – аномалія. Остання перемога бодай когось із аутсайдерів була ще понад два місяці тому. Команда Андрія Шевченка теоретично має найкращі шанси на порятунок. У цьому контексті для генуезців ключовим стане матч 9 січня проти Спеції, яка наразі розташувалася над зоною вильоту.

АПЛ

Команди в зоні вильоту: Бернлі, Ньюкасл, Норвіч

Сумарна кількість очок: 31

Матчів: 50

Середнє: 0,62 очка за гру

Різниця м'ячів: Бернлі (-7), Ньюкасл (-23), Норвіч (-31)

Остання перемога: 4 грудня, Ньюкасл – Бернлі (1:0)

Перемог загалом: 4

Відстань від зони вильоту до ЛЧ: 24 очки

Відстань до безпечної зони: 2 очки

Англійські клуби чи не найбільше на континенті потерпають від нового спалаху коронавірусу. Зокрема, Бернлі вже пропустив кілька матчів, але однаково випереджає Норвіч та Ньюкасл. АПЛ роками відстоює реноме ліги, в якій кожен може обіграти кожного. У реальності ж виходить, що лише на Апеннінах аутсайдери у гіршому становищі.

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Ла Ліга

Команди в зоні вильоту: Алавес, Кадіс, Леванте

Сумарна кількість очок: 37

Матчів: 54

Середнє: 0,69 очка за гру

Різниця м'ячів: Алавес (-14), Кадіс (-16), Леванте (-17)

Остання перемога: 6 листопада, Алавес – Леванте (2:1)

Перемог загалом: 6

Відстань від зони вильоту до ЛЧ: 15 очок

Відстань до безпечної зони: 0 очок

Леванте – єдина команда у топ-чемпіонатах, яка досі не здобула жодної перемоги. Проте навіть катастрофічні показники "жаб" не змогли зіпсувати загальну картину. Лише в Ла Лізі відставання до безпечної зони нульове. Хетафе та Ельче випереджають Алавес завдяки кращим додатковим показникам.

Ліга 1

Команди в зоні вильоту: Метц, Лор'ян, Сент-Етьєн

Сумарна кількість очок: 44

Матчів: 57

Середнє: 0,77 очка за гру

Різниця м'ячів: Метц (-16), Лор'ян (-16), Сент-Етьєн (-23)

Остання перемога: 12 грудня, Метц – Лор'ян (2:1)

Перемог загалом: 8

Відстань від зони вильоту до ЛЧ: 17 очок

Відстань до безпечної зони: 1 очко

ПСЖ, вочевидь, вирішив не повторювати торішніх помилок і вже в середині сезону солідно відірвався від конкурентів. Натомість у решті таблиці спостерігається висока щільність. За виживання фактично ведуть боротьбу шість команд. Геть кепські справи лише у Сент-Етьєна. Здавалося, зміна тренера пішла на користь, але "зелені" дуже швидко знову потрапили у піке.

Бундесліга

Команди в зоні вильоту: Штутгарт, Армінія, Гройтер Фюрт

Сумарна кількість очок: 38

Матчів: 51

Середнє: 0,75 очка за гру

Різниця м'ячів: Штутгарт (-9), Армінія (-8), Гройтер Фюрт (-36)

Остання перемога: 18 грудня, РБ Лейпциг – Армінія (0:2)

Перемог загалом: 8

Відстань від зони вильоту до ЛЧ: 11 очок

Відстань до безпечної зони: 1 очко

Гройтер Фюрт – найгірша команда у європейській топ-п'ятірці. Водночас Бундесліга – найбільш конкурентна. (Лишень не кажіть про це Баварії). Це справді ліга, де кожен може обіграти кожного. РБ Лейпциг нещодавно відчув це на собі. Менша кількість команд (18) та особливості формату (16-те місце грає плей-офф за життя) максимально закручують інтригу внизу таблиці.

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