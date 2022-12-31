Нападник Лілля Жонатан Іконе з нового року гратиме у чемпіонаті Італії.

Лілль на своєму офіційному сайті оголосив про досягнення повної домовленості Фіорентиною щодо переходу Жонатана Іконе. За інформацією преси, "доги" отримають близько 15 млн євро.

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Зазначається, що 23-річний француз остаточно завершить свій трансфер 3 січня, коли в Італії відчиниться трансферне вікно. Однак Лілль дозволив Іконе приєднатися до нової команди раніше, щоб підготуватися до старту другого кола Серії А.

До слова, Іконе – вихованець ПСЖ, але вже 4 сезони виступає за Лілль. У минулому сезоні Жонатан став чемпіоном Франції. Він вже дебютував за національну збірну Франції.

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