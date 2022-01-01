Салернитана рисковала вылететь из Серии А, если бы до 1 января не получила нового владельца – клуб принадлежал компаниям сына и зятя президента Лацио Клаудио Лотито. В Италии же запрещено одной особе владеть двумя клубами.

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Теперь же "морских коньков" приобрел 43-летний предприниматель Данило Иерволино, завершивший сделку за несколько минут до Нового года, сообщает La Gazzetta dello Sport. Он предоставил необходимые финансовые гарантии для поглощения Салернитаны, а сумма составит от 10 до 20 млн евро.

Добавим, что Салернитана занимает последнюю позицию в чемпионате Италии, имея лишь 8 очков в активе. Также команда вылетела из Кубка, уступив Дженоа Андрея Шевченко.

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