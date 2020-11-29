"Динамо повністю заслужило перемогу. А для Ворскли, таке враження, що це був рядовий матч. Після перших 15 хвилин було відчуття, що все вирішено в цьому протистоянні, незважаючи на скасований гол.

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Говорити, крім суддівства, особливо немає про що. Це вже не футбол – по десять хвилин дивитися VAR. При таких розкладах, я, в свої 51, можу грати в УПЛ.

Темп гри постійно збивається – відпочинемо, поки арбітри подивляться повтори. Чому у нас не можуть зрозуміти, що VAR повинен застосовуватися максимум один-два рази за гру і тільки в крайніх випадках? Всю відповідальність на себе повинні брати арбітри.

Я відразу говорив: якщо пустять жінку в футбол – гра багато втратить", – цитує Саленка 1927.kiev.ua.

До слова, головним рефері матчу був Юрій Іванов, арбітром VAR – Катерина Монзуль. Зауважимо, після 11-ти турів Динамо лідирує в УПЛ з 26 очками, а Ворскла йде третьою. Між командами другим розташувався Шахтар.

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