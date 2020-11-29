"Суперники не здивували. Але це міцна команда зі своєю тактикою, у грі Ворскли видно руку тренера. Ми дуже серйозно налаштовувалися на цей матч, тому для нас такий результат – позитивний.

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У першому таймі ми повністю домінували на полі, а другий Ворскла розпочала з пресингу. Це логічно, адже вони поступалися у два м'ячі. Нам стало складніше, але ми витримали це і довели справу до кінця.

Я не можу оцінювати роботу суддів. Так, прикро, що вилучили Забарного. Але потрібно дивитися цей момент – у грі я особливо його не бачив, але зауважив, як Ілля послизнувся, він не робив цього навмисно. А про суддів не хочу говорити, просто хочеться, щоб вони судили в обидві сторони.

Не можу сказати про Забарного, що це помилка. Він просто послизнувся. Справа навіть не в шипах, у яких він грав, а в полі та погоді. Це випадок.

Ворскла дала нам бій. Просто ми налаштувалися на матч і зіграли зосереджено. Не можу сказати, що ми перемогли дуже легко", – цитує Андрієвського офіційний сайт Динамо.

Зауважимо, після 11-ти турів Динамо лідирує в УПЛ з 26 очками, а Ворскла йде третьою. Між командами другим розташувався Шахтар.

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