"Динамо полностью заслужило победу. А для Ворсклы, такое впечатление, что это был рядовой матч. После первых 15 минут было ощущение, что все решено в этом противостоянии, несмотря на отмененный гол.

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Говорить, кроме судейства, особо не о чем. Это уже не футбол – по десять минут смотреть VAR. При таких раскладах, я, в свои 51, могу играть в УПЛ.

Темп игры постоянно сбивается – отдохнем, пока арбитры посмотрят повторы. Почему у нас не могут понять, что VAR должен применятся максимум один-два раза за игру и только в крайних случаях? Всю ответственность на себя должны брать арбитры.

Я сразу говорил: если пустят женщину в футбол – игра многое потеряет", – цитирует Саленко 1927.kiev.ua.

К слову, главным рефери матча был Юрий Иванов, арбитром VAR – Екатерина Монзуль. Заметим, после 11-ти туров Динамо лидирует в УПЛ с 26 очками, а Ворскла идет третьей. Между командами вторым расположился Шахтер.

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