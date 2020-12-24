"Усе йшло до того, що Артем повернеться в Україну. Подивимося Мілевського на рівні УПЛ. Одна справа грати в Білорусі – у нас-то рівень вищий. Головне, що є здоров'я, а майстерність залишається.

Капітан Миная Нурієв оцінив трансфер Мілевського

Рівень гри Миная змушує бажати кращого і від Мілевського потрібно притримати, протягнути м'яч, віддати пас, заробити стандарт. Козирі Артема точно знадобляться Минаю. У Миная є всі умови, хороший президент. Артем може підняти рівень розуміючи ігри минайців, щоб не бігли вперед натовпом, а могли притримати м'яч, намагалися більше володіти ініціативою. Мілевський вже давно грає на майстерності, не біжить як раніше. Зараз він може поділитися своїм досвідом з гравцями Миная", – цитує Саленка Tribuna.

Нагадаємо, що Артем Мілевський підписав контракт із Минаєм у четвер. Перший зимовий новачок закарпатців зароблятиме орієнтовно 100 тисяч гривень на місяць.

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