"Все шло к тому, что Артем вернется в Украину. Посмотрим Милевского на уровне УПЛ. Одно дело играть в Беларуси – у нас-то уровень повыше. Главное, что есть здоровье, а мастерство остается.

Капитан Миная Нуриев оценил трансфер Милевского

Уровень игры Миная заставляет желать лучшего и от Милевского требуется придержать, протянуть мяч, отдать пас, заработать стандарт. Козыри Артема точно пригодятся Минаю. В Минае есть все условия, хороший президент. Артем может поднять уровень понимая игры минайцев, чтобы не бежали вперед толпой, а могли придержать мяч, пытались больше владеть инициативой. Милевский уже давно играет на мастерстве, не бежит как раньше. Сейчас он может поделиться своим опытом с игроками Миная", – цитирует Саленко Tribuna.

Напомним, что Артем Милевский подписал контракт с Минаем в четверг. Первый зимний новичок закарпатцев будет зарабатывать ориентировочно 100 тысяч гривен в месяц.

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