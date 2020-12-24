Капітан Миная Нурієв оцінив трансфер Мілевського
Атакувальний півзахисник закарпатського Миная Анатолій Нурієв поділився думками щодо підписання досвідченого форварда Артема Мілевського.
"Якщо відверто, то не хочеться робити якісь прогнози щодо того, допоможе Артем Мілевський Минаю, чи ні. У будь-якому разі, на мій погляд, позитивного результату досягає команда, як і в невдачі, передусім, винні самі футболісти.
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Однак, впевнений, що наше клубне керівництво запрошуючи Мілевського, все чудово зважило і це ніякий не піар-хід, щоб привернути увагу до Миная, що він справді стане одним із лідерів. Тим більше, що і сам Мілевський стверджував, що під час зимових зборів у нього буде можливість добре підготуватися та впоратися з новим викликом.
Звісно, буде цікаво поспостерігати за іменитим одноклубником під час тренувального процесу, що він додасть креативу нашим діям у календарних матчах. Також важливо, що зі своїм багатим досвідом Мілевський зможе претендувати на роль лідера роздягальні. Це дуже цінно", – цитує Нурієва Metaratings.
Нагадаємо, що Артем Мілевський підписав контракт із Минаєм у четвер. Перший зимовий новачок закарпатців зароблятиме орієнтовно 100 тисяч гривень на місяць.
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