"Якщо відверто, то не хочеться робити якісь прогнози щодо того, допоможе Артем Мілевський Минаю, чи ні. У будь-якому разі, на мій погляд, позитивного результату досягає команда, як і в невдачі, передусім, винні самі футболісти.

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Однак, впевнений, що наше клубне керівництво запрошуючи Мілевського, все чудово зважило і це ніякий не піар-хід, щоб привернути увагу до Миная, що він справді стане одним із лідерів. Тим більше, що і сам Мілевський стверджував, що під час зимових зборів у нього буде можливість добре підготуватися та впоратися з новим викликом.

Звісно, буде цікаво поспостерігати за іменитим одноклубником під час тренувального процесу, що він додасть креативу нашим діям у календарних матчах. Також важливо, що зі своїм багатим досвідом Мілевський зможе претендувати на роль лідера роздягальні. Це дуже цінно", – цитує Нурієва Metaratings.

Нагадаємо, що Артем Мілевський підписав контракт із Минаєм у четвер. Перший зимовий новачок закарпатців зароблятиме орієнтовно 100 тисяч гривень на місяць.

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