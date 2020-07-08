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Саленко: Динамо – це бренд і майстерність, завдяки цьому воно і повинне обіграти Ворсклу

12:41 - Читать на русском
Саленко: Динамо – це бренд і майстерність, завдяки цьому воно і повинне обіграти Ворсклу
Олег Саленко / Сайт Динамо

Екс-форвард Динамо Олег Саленко дав коментар щодо фіналу Кубка України, в якому кияни зустрінуться з Ворсклою.

 

"Юрій Максимов відправив проти Львова другий склад, бо всі інші готуються конкретно до Кубка. А Динамо повинне було грати з Шахтарем.

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Максимов хоче завдяки фізиці зрівняти шанси. Але Динамо – це бренд і майстерність, завдяки цьому воно і повинне обіграти Ворсклу", – заявив Саленко в коментарі Футбольному формату.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Ворсклою вже сьогодні, 8 липня. Матч відбудеться на ОСК Металіст, початок о 21:30. До слова, в рамках поточного сезону УПЛ кияни двічі здолали суперника – 2:1 і 5:0.

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Динамо Динамо Ворскла Ворскла Кубок України Динамо - Ворскла Олег Саленко
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