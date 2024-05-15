Ворскла – Шахтар: Пушіч прокоментував травму Судакова – хороші новини для збірної України
Головний тренер Шахтаря Маріно Пушіч розповів про пошкодження Георгія Судакова, через яке хавбек пропустив фінал Кубка України.
"Судаков? Його нам не вистачало сьогодні. Він не міг грати. Ми не хотіли ризикувати ним.
Шедевральний гол Ковталюка п'яткою у фіналі Кубка України у відеоогляді матчу Ворскла – Шахтар – 1:2
У нього невелика травма, це добра новина для збірної України. Він буде готовим до Євро, тому що Судаков заслуговує там грати, він провів дуже хороший сезон", – поділився Пушіч в ефірі каналу ICTV.
У поточному сезоні Судаков провів 34 матчі за Шахтар, в яких відзначив 10 голами та 6 асистами. Вже у червні збірна України розпочне участь на Євро-2024, а Георгій є основним гравцем "синьо-жовтих".
Шахтар виграв Кубок України, втримавши непросту перемогу над Ворсклою – "гірники" обійшли Динамо за кількістю трофеїв