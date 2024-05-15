"Судаков? Його нам не вистачало сьогодні. Він не міг грати. Ми не хотіли ризикувати ним.

Шедевральний гол Ковталюка п'яткою у фіналі Кубка України у відеоогляді матчу Ворскла – Шахтар – 1:2

У нього невелика травма, це добра новина для збірної України. Він буде готовим до Євро, тому що Судаков заслуговує там грати, він провів дуже хороший сезон", – поділився Пушіч в ефірі каналу ICTV.

У поточному сезоні Судаков провів 34 матчі за Шахтар, в яких відзначив 10 голами та 6 асистами. Вже у червні збірна України розпочне участь на Євро-2024, а Георгій є основним гравцем "синьо-жовтих".

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