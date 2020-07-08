Саленко: Динамо – это бренд и мастерство, благодаря этому оно и должно обыграть Ворсклу

Экс-форвард Динамо Олег Саленко дал комментарий относительно финала Кубка Украины, в котором киевляне встретятся с Ворсклой.

"Юрий Максимов отправил против Львова второй состав, потому что все остальные готовятся конкретно к Кубку. А Динамо должно было играть с Шахтером.

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Максимов хочет благодаря физике уравнять шансы. Но Динамо – это бренд и мастерство, благодаря этому оно и должно обыграть Ворсклу", – заявил Саленко в комментарии Футбольному формату.

Напомним, Динамо встретится с Ворсклой уже сегодня, 8 июля. Матч состоится на ОСК Металлист, начало в 21:30. К слову, в рамках текущего сезона УПЛ киевляне дважды победили соперника – 2:1 и 5:0.

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