Динамо – Ворскла: анонс фіналу Кубка України

Динамо побореться з Ворсклою за Кубок України. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Багатостраждальний фінал Кубка України через пандемію коронавіруса двічі змінював місце прописки, переїхавши спочатку з Тернополя до Львова, а звідти – до Харкова. Втім, і там є проблеми з епідеміологічним становищем, але голова ОДА запевнив, що матч є не просто зібранням, а спортивним заходом, що на матчі буде до 200 осіб і це нормально. При цьому в Тернополі попередній тур УПЛ провів один з фіналістів – Ворскла. Цирк на дроті.

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Динамо приїхало на фінал подвійною мотивацією. По-перше, в разі завоювання Кубка кияни зрівняються з Шахтарем за кількістю трофеїв, здобутих за часів Незалежності (по 35). По-друге, перемога над Ворсклою важлива з психологічної точки зору – Динамо в останніх трьох турах УПЛ оскандалилось з Колосом і зазнало поразок від Десни та Шахтаря, пропустивши по три голи і впавши на третю сходинку. Тиск на "біло-синіх" чиниться значний – так, гравці вміють ігнорувати журналістів, шукати змови конкурентів і згадувати про рівень ширінки в суперечках з фанатами, але ж є ще керівництво, скаути та особисті амбіції. Про можливе звільнення того ж Олексія Михайличенка вже пише не одне ЗМІ.

В ігровому плані Динамо виглядає дуже неоднозначно. Команда демонструє діаметрально протилежну якість футболу як на короткій дистанції, так і протягом конкретних матчів. Навіть з Шахтарем і Десною кияни перехоплювали ініціативу й зрівнювали рахунок, а Зорю взагалі знищили за півгодини, але до того були 45-60 хвилин катастрофічного футболу. Прямо зараз важко сказати, яким Динамо буде сьогодні, завтра чи через півтайму.

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У "біло-синіх є певні проблеми з балансом у позиційних атаках – в матчі з Шахтарем було помітно, що при вимкненому Буяльському та непереконливих Сидорчуку з Шепелєвим сиплеться практично вся гра. В обороні все можна описати двома реченнями: "там грає Кадірі" та "Тайсон стояв 7 секунд на місці перед сімома футболістами, перш ніж віддати пас на Алана Патріка, який зробив ривок з глибини в штрафний". Третє буде звучати так: "Десна двічі забила з ідентичних кутових". З іншого боку, індивідуальний клас та вміння увімкнутися на 15-20 хвилин інтенсивного хорошого футболу є козирем киян.

Ворскла прорвалася у фінал Кубка через серію пенальті, де відфеєрив 16-річний голкіпер Павло Ісенко. Після цього полтавці настільки забили на УПЛ, що на матч зі Львовом в позаминулому турі відправили молодіжку. Втім, Юрій Максимов не втрачає зв'язок з реальністю: "Якийсь гол залетить, відіб'ємося та виграємо гру", – дотепно оцінив шанси з Динамо наставник "зелено-білих" в телефонній розмові з "Профутболом". Ворскла десь так і виходила в фінал – мінімальна перемога над Колосом, 1:0 з Десною завдяки пенальті та прохід у серії після 1:1 в основний і додатковий час з Маріуполем. В чемпіонаті схожа картина: після карантину полтавці здобули три нічиїх по 1:1, розписали нулі з Олімпіком, а виграли тільки у СК Дніпро-1 – два голи вони забили з двох моментів.

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Ворскла, між іншим, не знає поразок у дев'яти матчах поспіль. Це класична команда Юрія Вільйовича – добре організована, дисциплінована, куражна й доволі агресивна, хоча є проблеми з контролем гри. Полтавцям не вистачає сил і концентрації на весь поєдинок, через що були втрачені явні перемоги над Львовом і Маріуполем, хоча в Кубку ситуація покращилась – "зелено-білі" перевершили суперника у фізиці в овертаймі (але знову не дотиснули). Втім, грандам у поточному сезоні проти Ворскли Максимова дуже важко – Динамо лише на останніх секундах вирвало перемогу, а Шахтар взагалі зазнав поразки. Сінк ебаут іт!

Кадрова ситуація

Динамо взяло на гру 24 футболістів, включно з Денисом Поповим, Віталієм Миколенком та Віктором Циганковим – вони пропускали матч з Шахтарем через пошкодження, хоча вже тоді вони встигли повернутися до тренувань. Миколенко перед Класичним взагалі працював у загальній групі, але його, вочевидь, приберегли саме на фінал. Також готовий зіграти Микита Бурда, хоча в Класичному тренерський штаб вирішив замість нього кинути в бій Кадірі та Сироту. Точно не зіграє Йосип Піваріч, у якого дискваліфікація.

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Ворскла традиційно рандомно сповіщає про кадрову ситуацію. В останніх двох турах жодної інформації про травмованих не було, а до того певні проблеми мали Наджееб Якубу, Денис Васін та Олександр Скляр. Вірогідно, хтось з них точно зіграє в фіналі, але зараз відомий лише один факт – дискваліфікацій у складі полтавців немає. Міг на неї нарватися Юрій Максимов, який при відстороненні в Кубку з Маріуполем вибіг на поле після фінального свистка, однак все обійшлося.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Ворскла

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Цітаішвілі, Буяльський, Вербіч – Русин

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Луїзао, Пуцлін – Васін, Кулач, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ворскла – очевидний андердог зустрічі, і Юрій Максимов підтримує це відчуття у ЗМІ, більше розказуючи про святкову атмосферу фіналу, ніж про шанси на тріумф. Цим він відрізняється від Миколи Павлова, який перед переможним фіналом у Дніпрі в 2009-му заявив, що без трофеїв ти даремно 20 років грав у футбол. Букмекери намагаються мотивувати "зелено-білих" мільйоном гривень преміальних, а деякі журналісти говорять і про мільйон євро від керівництва. В будь-якому випадку, ворскляни знають, що за поразку їм ніхто нічого не скаже, а завоювання Кубка дозволить і підзаробити, і увійти до історії.

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Втім, Динамо має бути більш зарядженим на перемогу, адже куди вже далі котитися? В столичному клубі зібрані занадто амбіційні й гонорові футболісти, щоб просто так дозволити себе ганьбити в четвертому матчі поспіль, а тим паче втрачати Кубок в поєдинку проти Ворскли. Втім, більш важливим є факт індивідуальної переваги в класі, наявності довгої та сильної лавки, а також вищої швидкості роботи. "Зелено-білі" навіть в другій шістці не тримають темп рівно, і за фізику Юрій Максимов переживав найбільше – Динамо ж явно може бігати багато і довго.

Легко киянам не буде, що прекрасно довів матч чемпіонату взимку і на що натякають останні результати команд, але Динамо все одно сильніше за більшістю показників. Звісно, це все можна певною мірою збалансувати тактикою, але якщо "біло-сині" впевнено переграли суперзакриту Олександрію й суперпресингувальну Зорю, то і Ворскла їм до снаги.

В будь-якому разі, програш у фіналі Кубка стане історичною сенсацією – настільки високі шанси на перемогу в підопічних Олексія Михайличенка.

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