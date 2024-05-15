"У фіналі завжди бувають сюрпризи, але фаворит – однозначно Шахтар, вони зараз на ходу та заслужено оформили чемпіонство. Мій переможний гол у 2009 році? Спогади дійсно яскраві. Таких моментів досить мало буває у житті, їх важко забути. Ми постійно на контакті з футболістами Ворскли-2009, спілкуємось, згадуємо той час.

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Тоді Шахтар був не просто чемпіоном України, а й свіжим володарем Кубка УЄФА, дуже потужним суперником. У нас також команда була непроста – завдяки керівництву клубу, які ставили відповідні завдання, та тренерському штабу Миколи Павлова. Згадую ті часи, як ми налаштовувались, готувались до матчу та й взагалі провели класний сезон. У нас була чудова команда, колектив не тільки на полі, але й поза полем, якісні легіонери, які стали нам рідними.

Шахтар і тоді був фаворитом, вони змусили себе поважати в Європі, але завдяки плану нашого тренерському штабу, який спрацював, ми досить відповідально та з концентрацією провели цей матч і дочекались свого моменту, щоб забити переможний м’яч. Скажімо так, Шахтар тиснув, ми терпіли. Завоювали для всієї Полтави цей трофей. Спогади неймовірні.

Форма Ворскли? Щоб розуміти, чому Ворскла програє, треба бути всередині команди. Бувають спади та різні причини, про які ми можемо не знати. Так, до фіналу Кубка України команди підходять з різним настроєм. Але тренерський штаб Ворскли розуміє, що це кубок, тут бувають дива, хоча буде й непросто проти команди, яка на ходу та вмотивована.

Не люблю давати прогнозів. Розумію, що Ворсклі буде дуже непросто, будуть грати від оборони, Шахтар буде домінувати першим номером та намагатися забити швидкий м’яч. Спрогнозувати фінал все одно важко, тому що в кубку є місце сенсаціям", – поділився Сачко в інтерв'ю Sport-express.ua.

Ворскла – Шахтар: анонс фіналу Кубка України