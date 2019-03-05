Саленко: Час пройде, багато що зміниться – Ракицький знову буде в збірній України

Екс-форвард Динамо та Зеніта Олег Саленко прокоментував відсутність захисника пітерців Ярослава Ракицького у списку гравців, яких викликали до збірної України на матчі відбору до Євро-2020.

"Невиклик Ракицького в збірну України – рішення не тільки Шевченка, а й федерації футболу. Це політичне рішення, йому сказали, що Ярослава не повинно бути. Час пройде, багато що зміниться – й він знову буде в збірній.

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Ракицькому все одно поки треба закріпитися в Зеніті, зігратися з партнерами. Збірна збірною, але треба, щоб пітерський клуб піднімався.

Відсутність Ярослава, мабуть, є втратою для збірною, але навіть в Шахтарі знайшли заміну. Тепер є декілька молодих гравців, на яких я хочу сам подивитися", – передає слова Саленка російське видання Чемпіонат.

Нагадаємо, що вчора Шевченко оголосив список футболістів, які викликані до табору національної команди на поєдинки відбору до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу. Захисник Ярослав Ракицький опинився поза заявкою збірної України.

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