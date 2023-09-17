В п'ятому турі АПЛ Ліверпуль зустрічався з Вулверхемптоном. Мохамед Салах допоміг своїй команді перемогти з рахунком 3:1, оформивши два асисти.

Історичне досягнення Салаха у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Ліверпуль – 1:3

Як інформує Squawka, в активі єгиптянина наразі 63 результативні передачі в англійській Прем'єр-лізі (62 за Ліверпуль, 1 за Челсі). Це рекорд серед африканських гравців. Мохамед перевершив показник алжирця Ріяда Мареза, який влітку перебрався з Манчестер Сіті до Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що після п'яти турів АПЛ у Салаха два голи та чотири асисти.

Ліверпуль влаштував камбек проти Вулверхемптона і вийшов на вершину АПЛ – у Салаха хет-трик асистів