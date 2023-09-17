Салах установил рекорд в АПЛ – нападающий Ливерпуля оставил позади экс-звезду Манчестер Сити
Вингеру Ливерпуля Мохаммеду Салаху покорилось новое свершение.
В пятом туре АПЛ Ливерпуль встречался с Вулверхэмптоном. Мохамед Салах помог своей команде победить со счетом 3:1, оформив два ассиста.
Историческое достижение Салаха в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:3
Как информирует Squawka, в активе египтянина пока 63 результативные передачи в английской Премьер-лиге (62 за Ливерпуль, 1 за Челси). Это рекорд среди африканских игроков. Мохамед превзошел показатель алжирца Рияда Мареза, который летом перебрался из Манчестер Сити в Саудовскую Аравию.
Напомним, что после пяти туров АПЛ у Салаха два гола и четыре ассиста.
Ливерпуль устроил камбек против Вулверхэмптона и вышел на вершину АПЛ – у Салаха хет-трик ассистов