В пятом туре АПЛ Ливерпуль встречался с Вулверхэмптоном. Мохамед Салах помог своей команде победить со счетом 3:1, оформив два ассиста.

Историческое достижение Салаха в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:3

Как информирует Squawka, в активе египтянина пока 63 результативные передачи в английской Премьер-лиге (62 за Ливерпуль, 1 за Челси). Это рекорд среди африканских игроков. Мохамед превзошел показатель алжирца Рияда Мареза, который летом перебрался из Манчестер Сити в Саудовскую Аравию.

Напомним, что после пяти туров АПЛ у Салаха два гола и четыре ассиста.

Ливерпуль устроил камбек против Вулверхэмптона и вышел на вершину АПЛ – у Салаха хет-трик ассистов