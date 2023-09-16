Юрген Клопп скаржився на ранній початок гри після міжнародної паузи, і його команда справді виглядала жахливо. Вже на 7-й хвилині Вулверхемптон відкрив рахунок. Нету знищив трьох опікунів на лівому фланзі і викотив передачу Хі Чхан Хвану, який чітко завершив атаку.

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Ліверпуль не міг оговтатися до середини тайму. Вулвз легко затискали "червоних" в середині поля і проводили разючі випади. Нету просто знущався з Джо Гомес. Після чергового рейду португалець подав на Кунью, але той не зміг правильно підлаштуватися для удару. Гості створили перший реальний момент аж в компенсований час. Са невдало зіграв на виході, але удари Салаха і добивання Собослая були заблоковані.

Клопп вже у перерві ризикнув, замінивши Мак Аллістера на Луїса Діаса. Ліверпуль влаштував навалу і швидко досягнув свого. Салах отримав простір в карному майданчику та асистував Гакпо – 1:1. Цікаво, що автор гола відразу пішов з поля. Замість нього вийшов Дарвін, який повинен був виводити Ліверпуль уперед. Втім, нападник мерсисайдців програв ближній бій Са.

Замість Дарвіна це зробив несподіваний "бомбардир". Ендрю Робертсон перехопив жахливу передачу Са в центрі поля, обігрався зі Салахом і сам замкнув простріл єгиптянина. Востаннє шотландець забивав у травні минулого року. Кому? Правильно, Вулверхемптону.

На 90+1-й хвилині Ліверпуль добив "вовків". Салах оформив хет-трик асистів, віддавши передачу ще й під більярдний удар Елліота. Титр вказав автогол Уго Буено, тому тут ще можливі статистичні нюанси. 3:1 – Ліверпуль здобув четверту перемогу поспіль і з 13 очками вийшов на вершину АПЛ щонайменше до гри Ман Сіті. Вулверхемптон залишається поблизу зони вильоту, маючи лише 3 пункти.

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