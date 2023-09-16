Ліверпуль здобув перемогу над Вулверхемптоном (3:1) у п'ятому турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Команда Юргена Клоппа пропустила вже на 7-й хвилині. Втім, Ліверпуль зібрався і зміг тричі засмутити голкіпера Вулверхемптона. Великий внесок у перемогу своєї команди зробив Мохамед Салах. Єгиптянин оформив дві результативні передачі. Таким чином він став другим гравцем в історії Ліверпуля, який досяг позначки 200 або більше результативних дій за клуб в АПЛ. Раніше це вдалося лише Стівену Джеррарду – у нього 120 голів та 93 асисти.

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Після п'яти турів в активі Ліверпуля 13 очок. Наразі команда Юргена Клоппа перебуває на другій сходинці, але найближчі переслідувачі ще не зіграли свої матчі. Вулверхемптон перебуває на 15 місці з трьома балами.