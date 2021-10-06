Мохамед Салах розраховує на щедрість власників Ліверпуля під час переговорів щодо нового контракту.

Зірка "червоних" чекає суттєве збільшення зарплатні, яка наразі складає близько 200 тисяч фунтів на тиждень, інформує The Independent.

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Чинна угода єгиптянина закінчується влітку 2023 року. Салах хоче опинитися серед найбільш високооплачуваних гравців АПЛ, заробляючи 300-380 тисяч фунтів на тиждень (до прикладу, Роналду отримує в МЮ понад 500 тисяч). У червні наступного року єгиптянину виповниться 30, тому цей контракт цілком може стати найбільшим за всю його кар'єру.

Зауважимо, що Салах виправдовує свої забаганки діями на полі. У поточному сезоні форвард Ліверпуля провів 9 матчів, відзначившись 9 голами та 3 асистами.

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