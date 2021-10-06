Мохамед Салах рассчитывает на щедрость владельцев Ливерпуля во время переговоров по новому контракту.

Звезда "красных" ждет существенное увеличение зарплаты, которая сейчас составляет около 200 тысяч фунтов в неделю, информирует The Independent.

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Действующее соглашение египтянина заканчивается летом 2023 года. Салах хочет оказаться среди самых высокооплачиваемых игроков АПЛ, зарабатывая 300-380 тысяч фунтов в неделю (к примеру, Роналду получает в МЮ более 500 тысяч). В июне следующего года египтянину исполнится 30, поэтому этот контракт вполне может стать крупнейшим за всю его карьеру.

Заметим, что Салах оправдывает свои прихоти действиями на поле. В текущем сезоне форвард Ливерпуля провел 9 матчей, отметившись 9 голами и 3 ассистами.

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