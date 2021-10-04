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Обидва колективи вивчають варіант із підписанням Адейємі вже в зимове трансферне вікно. Зальцбург готовий відпустити форварда, якщо отримає пропозиції в районі 20 млн євро. Контракт уродженця Мюнхена з "червоними биками" чинний до літа 2024-го.

У нинішньому сезоні Карім Адейємі провів 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів.

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