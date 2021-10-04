Ліверпуль і Баварія накинули оком на нову перлину Зальцбурга
22:50 - Читать на русском
Нападник австрійського Зальцбурга Карім Адейємі потрапив на радари провідних клубів Європи.
Юний німець всерйоз зацікавив Ліверпуль і Баварію, стверджує Daily Mail.
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Обидва колективи вивчають варіант із підписанням Адейємі вже в зимове трансферне вікно. Зальцбург готовий відпустити форварда, якщо отримає пропозиції в районі 20 млн євро. Контракт уродженця Мюнхена з "червоними биками" чинний до літа 2024-го.
У нинішньому сезоні Карім Адейємі провів 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів.
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