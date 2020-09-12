Єгиптянин став першим гравцем в історії "червоних", який чотири роки поспіль відзначається голом у стартовому турі АПЛ.

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Ліверпуль отримав пенальті вже на 4 хвилині матчу проти Лідса. До м'яча підійшов Салах і чітко реалізував вирок. Минулого року від зірки мерсисайдців постраждав Норвіч.

Нагадаємо, у 2017-му Ліверпуль заплатив італійській Ромі за Салаха 42 млн євро.

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