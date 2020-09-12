Салах увійшов в історію Ліверпуля завдяки голам у перших турах АПЛ
20:08 - Читать на русском
Форвард Ліверпуля Мохамед Салах підтвердив свій статус бомбардира стартових турів АПЛ.
20’ Вірджил ван Дейк
33’ Мохамед Салах
Джек Харрісон 12’
Патрік Бемфорд 30’
12’ Джек Харрісон
20’ Вірджил ван Дейк
30’ Патрік Бемфорд
33’ Мохамед Салах
Єгиптянин став першим гравцем в історії "червоних", який чотири роки поспіль відзначається голом у стартовому турі АПЛ.
Фулхем – Арсенал: Ляказетт встановив унікальне досягнення у матчі-відкритті АПЛ
Ліверпуль отримав пенальті вже на 4 хвилині матчу проти Лідса. До м'яча підійшов Салах і чітко реалізував вирок. Минулого року від зірки мерсисайдців постраждав Норвіч.
Нагадаємо, у 2017-му Ліверпуль заплатив італійській Ромі за Салаха 42 млн євро.
Ліверпуль проти легендарної втрати АПЛ, битва гросмейстерів у Лондоні та вишуканий Ле Класік: топ-5 матчів євровікенду
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter